Chine : les habitants profitent du déconfinement et de cinq jours de vacances

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ce sont les toutes premières vacances pour les Chinois. "A Wuhan (Chine), le berceau du Covid-19, le symbole de la ville, la Tour de la grue jaune a rouvert après 98 jours de fermeture. Près de 70% des monuments en Chine sont désormais ouverts à la visite", explique le journaliste Arnauld Miguet, en duplex depuis Wuhan.

Contrôle de température systématique

Les autorités du pays ont recommandé de ne pas faire de grands déplacements. A chaque visite, un contrôle de température est obligatoire. "Si vous avez de la toux ou de la fièvre, vous ne pourrez pas rentrer. Il y a une distance physique à respecter de plus d'un mètre et le port du masque est obligatoire, comme à Pékin. Il est possible de déambuler dans l'ancienne résidence des empereurs de Chine. 5 000 personnes peuvent participer à la visite. Avant le virus, ce lieu recevait 80 000 visiteurs par jour", précise le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT