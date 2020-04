EN IMAGES. En Chine, des écoliers retournent en classe avec des chapeaux de distanciation sociale

Ces accessoires rappellent les couvre-chefs de la dynastie Song, qui visaient à empêcher les officiels de chuchoter les uns avec les autres.

Un petit air de carnaval pour la rentrée. Pour leur retour en classe, dimanche 26 avril, des élèves chinois ont arboré des chapeaux surmontés de tiges d'un mètre visant à leur rappeler les consignes de distanciation sociale face au Covid-19. Ces images proviennent d'une école primaire de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine.

Practice social distancing: 1st-3rd graders in Hangzhou, E China's Zhejiang Province, wear hand-made 1-meter-diameter hats as schools reopen in the city. pic.twitter.com/RxGnvuEF0e — People's Daily, China (@PDChina) April 26, 2020

Students at Yangzheng Primary School in Hangzhou wear DIY “one-meter hats” on the first day of the new semester. The headmaster said the initiative aims to help students get accustomed to social distancing amid the #coronavirus pandemic. (Photos courtesy of Zhejiang Daily) pic.twitter.com/PdzYLidHst — Sixth Tone (@SixthTone) April 26, 2020

Ces accessoires rappellent les couvre-chefs de la dynastie Song, qui visaient à empêcher les officiels de chuchoter les uns avec les autres. "Ils servaient déjà pour la distanciation sociale", note la directrice d'une école de journalisme de Taïwan.

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear



The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH — eileen chengyin chow (@chowleen) April 27, 2020

En Chine, les écoles rouvrent progressivement, avec des règles d'hygiène contraignantes, note Europe 1, qui précise que "chaque élève travaille sur une table et doit porter un masque tout au long de la journée". A Taïwan, des collégiens portent des visières par-dessus leur masque, rapporte Courrier International.