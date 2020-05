Château de Versailles : à la découverte d'un palais déserté de ses visiteurs

Le château de Versailles est probablement le plus célèbre du monde. Depuis le 13 mars dernier, il est vide de visiteurs et toujours confiné. Pour la première fois, une caméra est autorisée à découvrir le château du roi Soleil encore endormi. Lionel Arsac est un conservateur chargé du patrimoine. Même pendant le confinement, il n'a jamais cessé ses visites. "C'est une impression assez étrange, car on est dans un lieu qui est grandiose et qui du coup devient assez mélancolique", confie le conservateur du château. Il assure avoir hâte que les visiteurs puissent revenir.

Une réouverture encore hypothétique

À l'intérieur du château, ces jours-ci, la vie redémarre. "Vous allez voir la galerie des Glaces comme vous ne l'avez pas jamais vue, c'est-à-dire que la régie a déplacé tout le mobilier au centre de la galerie", confie Lionel Arsac. La réouverture est encore hypothétique, mais pour les équipes de restaurateurs, c'est l'occasion de faire ce qu'ils n'ont jamais le temps de faire : nettoyer les 357 miroirs ou dépoussiérer méticuleusement les décors sculptés. Dans la Chapelle royale, l'orgue résonne seul pour être entretenu, un moment magique.

