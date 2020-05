Ces chansons qui font l'actu. Rendez ses jardins à Paris !

Le jardin du Luxembourg fermé à Paris, le 20 avril 2020. (ERIC PIERMONT / AFP)

On ne peut toujours pas entrer au jardin du Luxembourg. Nous vous en avons abondamment parlé cette semaine sur franceinfo : la maire de Paris, Anne Hidalgo, a bataillé avec le gouvernement pour que les parcs et jardins parisiens soient rouverts. Mais elle n’a pas eu gain de cause et, si l’on peut circuler dans les magasins ou dans le métro, on ne peut toujours pas aller rêver, se promener ou faire son Tai-chi dans les allées du Luxembourg.

Mais plus encore qu'un titre mélancolique de Nicoletta en 1968, la situation actuelle rappelle une autre chanson, plus ouvertement polémique...

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Nicoletta, Le Luxembourg, 1968

Maxime Le Forestier, Entre 14 et 40 ans, 1973

Joe Dassin, Le Jardin du Luxembourg, 1976

Daniel Laloux, Les Jeunes Filles du Luxembourg, 1963

Philippe Meyer, Les Vieux messieurs du Luxembourg, 2001

Yann Walker, Les Amants du Luxembourg, 1999

Céline Olivier, Jardin du Luxembourg, 2013

Denise Benoit, Au jardin du Luxembourg, 1959

Thierry Le Luron, Les Tuileries , 1978

Mouloudji, Tuileries de mes peines, 1980

Dany Dosia, Nous irons aux Tuileries, 1955

Maxime Le Forestier, Entre 14 et 40 ans, 1973

