Ces chansons qui font l'actu. Pendant le confinement, les cheveux poussent

Les coiffeurs sont fermés. Les cheveux poussent et les tutos pour se couper les cheveux à la maison sont largement utilisés sur internet.(Illustration) (IN PICTURES VIA GETTY IMAGES)

Bienheureuse Sandrine Kiberlain, qui se réjouit d’aller chez le coiffeur pour avoir les cheveux Coupés bien net et bien carré – c’est le titre de la chanson. Aujourd’hui, on peut supposer qu’elle est comme tout le monde et que, pendant le confinement, et contrairement à l’époque où elle était chanteuse, il y a une douzaine d’années, ses cheveux poussent, et poussent sans qu’elle puisse aller chez le coiffeur.

Nous vous en avons parlé cette semaine sur franceinfo, c’est une des tendances remarquables en ce moment sur internet : jamais on n’a autant regarder les tutos sur comment couper ses cheveux soi-même. Mais il faut reconnaître que cela fait un moment que l’on connaît les avantages de la coiffure aux ciseaux à la maison. Par exemple avec la formidable Clio dans une chanson de 2016, Le Coiffeur.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Sandrine Kiberlain, Coupés bien net et bien carré, 2007

Clio, Le Coiffeur, 2016

Pills et Tabet, Pourquoi t'es-tu teinte Philaminte, 1933

Dréan, Elle s'était fait couper les cheveux, 1925

Mistinguett, Depuis que j'ai fait couper mes cheveux, 1925

Les Gaelics, Gardez les cheveux longs, 1966

Le Bain Didonc, Quatre cheveux dans le vent, 1965

Francis Blanche, Ah les belles moustaches, 1955

Maria de Rossi, Ah que j'aime la moustache, 1976

La Position du Tireur couché, Acapulco, 2005

Twin Twin, Moustache, 2014

Les Gaelics, Gardez les cheveux longs, 1966

Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.

Tout cet été, nous avons eu le plaisir d'une longue conversation musicale avec une immense artiste dans La Playlist de Françoise Hardy.