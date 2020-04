Ces chansons qui font l'actu. Entretenons notre forme pendant le confinement

Séance d'aérobic pour Béatrice Costantini aux côtés de Véronique et Davina, le 21 décembre 1982. Véronique de Villèle et Davina Delor qui firent le succès de l'aérobic à la télévision. (GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES)

Je ne sais pas pour vous mais, depuis le début du confinement, j’essaie moi aussi de prouver que je suis une machine en enchaînant les fractionnés, je ne m’arrête pas quand j’ai mal, mais plutôt quand j’ai tout donné. Et je pense sincèrement que l’on a fait le plus dur et qu’il est impossible d’abandonner – tout ce que l’on entend dans Le Coach, le titre puissant de Soprano avec Vincenzo – c’est sorti en 2018 mais, ces dernières semaines, on le réécoute avec passion.

Eh oui, on fait des fractionnés dans le couloir, des abdos dans la cuisine, de la corde à sauter en regardant une série – nous essayons de nous maintenir en forme dans nos vies de confinés. D’où l‘importance des chansons comme celles-ci. Parce que le monde se divise en deux : ceux qui font du sport parce qu’ils veulent faire du sport – ils n’ont pas besoin qu’on les motive – et ceux qui font du sport parce qu’ils doivent faire du sport. Pour ces derniers, il y a des disques et des programmes spécialisés.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Soprano feat. Vincenzo, Le Coach, 2018

Chanson Plus Bifluorée, Gymnastique, 1999

L'amour n'est pas un péché, film de Claude Cariven, 1952

Roger Vergne, Le Hata Yoga, 1959

Fernand Raynaud, Le Professeur de gymnastique, 1966

Jacques Dutronc, La Leçon de gymnastique du professeur Dutronc, 1968

Véronique et Davina, Gym Tonic, 1982

