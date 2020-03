CARTE. Résultats municipales 2020 : découvrez le candidat arrivé en tête du premier tour dans votre commune

Seuls 45,5% d'entre eux se sont déplacés, selon nos estimations Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les Chaînes parlementaires.

Une participation historiquement faible et des surprises. L'abstention a atteint 54,5%, dimanche 15 mars, lors de ce premier tour des élections municipales marquée par l'épidémie de coronavirus en France. C'est 18 points de plus que lors des dernières élections municipales, en 2014, où le taux d'abstention s'élevait à 36,45%. Dans ce contexte, plusieurs responsables politiques, dont Marine Le Pen (RN) et l'écologiste Yannick Jadot, ont appelé à reporter le second tour.

Avec la propagation du coronavirus, beaucoup redoutaient une abstention forte. Elle est effectivement élevée avec 45,5% d'électeurs seulement qui ont glissé un bulletin dans l'urne, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires.

Les municipales sont pourtant un scrutin indispensable pour l'ancrage territorial des partis et particulièrement pour la majorité, à deux ans de la prochaine présidentielle. Mais qui se présente chez vous ? Vous pouvez retrouver l'ensemble des candidats et des listes dans notre moteur de recherche. Ces informations seront ensuite complétées par les résultats qui arriveront au fur et à mesure.

Deux modes de scrutin différents

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours. Les électeurs peuvent voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste et ils peuvent ajouter ou retirer des noms sur un bulletin de vote. La parité n'est pas requise.

Dans celles de plus de 1 000 habitants, les conseillers sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Les listes doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir et autant d'hommes que de femmes, avec l'alternance obligatoire.

Enfin, toutes les listes qui se présentent dans des communes de plus de 3 500 habitants comportent une nuance politique, que vous pouvez retrouver dans notre moteur de recherche. Cette nuance est attribuée par les préfectures afin de pouvoir analyser les résultats politiques des élections municipales au niveau national. Elles ne correspondent pas forcement aux étiquettes des partis mais donnent une indication sur la tendance de la liste.