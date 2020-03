CARTE. Municipales 2020 : découvrez les 100 communes avec le plus haut taux d'abstention (à cause notamment du coronavirus)

De nombreuses villes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, particulièrement touchées par le coronavirus, font partie de cette liste.

A Illzach, dans l'agglomération mulhousienne, plus de 9 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Mais dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections municipales, moins de 1 500 personnes ont déposé un bulletin de vote dans l'urne. Résultat : la commune du Haut-Rhin affiche un taux d'abstention de 83,81%. Le record de France. Il faut dire que la ville fait aussi partie de l'un des "clusters" les plus importants de coronavirus en France. Un facteur qui semble déterminant pour le niveau de participation.

>> Suivez en direct les réactions, analyses et commentaires au lendemain du premier tour marqué par l'épidémie de coronavirus

Parmi les quelque 47,7 millions d'électeurs appelés à élire leur maire, moins de la moitié aura au final glissé un bulletin dans l'urne. Et dans cette liste des 100 communes qui ont le moins voté dimanche 15 mars, on retrouve de nombreuses villes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, particulièrement touchées par le coronavirus. D'autres communes sont aussi situées dans l'Oise. Toutes ont des taux d'abstention supérieurs à 79%.