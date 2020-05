Carte du déconfinement : des incohérences relevées dans certains départements

La première carte de déconfinement a été dévoilée jeudi 30 avril par le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Elle comporte trois couleurs, alors qu’on en attendait deux : le rouge, le vert, et le orange, venu se mêler à cette carte qui en synthétise deux. À la fois la circulation du virus, plus le département est teinté vers le rouge, plus le virus y circule activement, mais aussi la tension dans les services de réanimation des hôpitaux, et là on voit très bien cette vague épidémique", explique le journaliste Sébastien Thomas, sur le plateau du 8 Heures.

Une mise à jour quotidienne

La carte sera mise à jour quotidiennement, jusqu’au 7 mai. "C’est important parce que plusieurs personnes ont remarqué des anomalies, ou en tout cas, se sont interrogées sur des départements, notamment le Cher, le Lot et la Haute-Corse, qui apparaissent en rouge, alors que le virus n’y est, a priori, pas très offensif", précise Sébastien Thomas.