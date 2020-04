Déconfinement : la carte de l'épidémie par département a été dévoilée

Le gouvernement a publié jeudi 30 avril la toute première carte qui déterminera le rythme de déconfinement de chaque département. Cette carte n'est pas définitive, elle va évoluer jusqu'au 7 mai avant d'être gelée pour servir de référence pour le déconfinement. On attendait une carte en vert et rouge, mais l’orange est venu s'ajouter à la palette. On retrouve en rouge les territoires les plus touchés, le Grand Est et l'Île-de-France. En vert, une grande partie de l'ouest du pays avec une exception pour le lot.

La carte du 7 mai sera décisive

Pour le reste, trente départements restent en orange, ce qui veut dire que la situation y est incertaine. Il pourrait basculer dans les prochains jours dans un sens ou dans l'autre. Mais en attendant le 7 mai, les règles de confinement restent les mêmes. "Elle ne change absolument rien au confinement, qui reste absolument nécessaire jusqu'au 11 mai", a ainsi insisté le ministre de la Santé, Olivier Véran. Deux critères principaux définissent la carte : le niveau de circulation active du virus, et le degré de saturation des hôpitaux.

