"Ça nous portera atteinte, encore un peu plus" : des restaurateurs parisiens désabusés, contraints de fermer à cause de la manifestation pour Adama Traoré

Le préfet de police a demandé que les commerces, bars et restaurants soient fermés samedi après-midi à Paris sur le trajet de la manifestation. Une nouvelle déconvenue pour les restaurateurs après deux mois et demi de confinement.

Leurs terrasses devaient être bondées. Hélas, après plus de deux mois et demi de fermeture à cause du coronavirus, les bars et restaurants parisiens qui avaient enfin pu rouvrir leur terrasse, découvrent qu’ils devront à nouveau baisser le rideau à cause de la manifestation contre le racisme et les violences policières organisé par le comité "vérité pour Adama" organisée samedi 13 juin après-midi. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement a en effet demandé que les commerces, bars et restaurants soient fermés de la place de la République à l'Opéra pour parer à d’éventuels débordements.

#Manifestation | Le préfet de Police prend plusieurs mesures concernant une manifestation prévue ce samedi 13 juin 2020.

Consultez notre communiqué de presse pour plus de précisions. pic.twitter.com/TlVJIEZjsp — Préfecture de Police (@prefpolice) June 12, 2020

"On doit avoir peur de quelque chose !"

"On a fermé deux mois et demi et aujourd’hui, je n’ai même pas été remboursé du chômage partiel de mes salariés. Et les fameux 1 500 euros qu’on devait percevoir, je les attends encore. Ça nous portera atteinte, encore un peu plus", constate blasé Yves, le gérant d’une brasserie sur le boulevard Saint-Denis. "On ne peut rien faire. Si on nous demande de fermer, on doit fermer, tout simplement. On ne peut qu’obéir aux ordres", poursuit-il, en pointant certaines incohérences : "Je croyais que les rassemblements étaient interdits. C’est toléré, c’est curieux, relève-t-il. On a peur de quelque chose alors, conclut-il avant d’en rire et de répéter en s’esclaffant : "On doit avoir peur de quelque chose !".

En effet, près de 20 000 personnes sont attendues et les consignes établies par le préfet de police de Paris étonnent les commerçants car les restaurateurs doivent eux-mêmes mettre en place des moyens de protection contre les dégradations. "Je trouve ça vraiment pas correct", réagit en colère Damiano, le responsable d’un salon de thé situé boulevard Saint-Martin.

En plus de la perte d’exploitation, on doit se charger de se protéger ! Ce n’est pas notre rôle à nous, c’est le rôle de la police, du préfet, de la maire. Je ne peux pas aller chercher des protections pour la façade du commerce comme ça au dernier moment et tout installer. C’est juste pas possible !Damiano, responsable d’un salon de thé boulevard Saint-Martinà franceinfo

Malgré leur désarroi, ces commerçants n’ont pas le choix. Ces mesures, écrit le préfet de police de Paris, "pourront être levés au cas par cas par les représentants sur place de l’autorité de police en fonction de l’avancée du cortège et de l’évolution de la situation générale."