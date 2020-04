Boire l'eau du robinet à Paris, organiser des apéros avec ses voisins ou rentrer chez soi pour le travail... Nos réponses à vos questions sur le confinement

L'eau du robinet à Paris est sans risque après la découverte de traces de contamination au coronavirus dans le réseau d'eau non potable. (THOMAS PONTILLON / FRANCE-INFO)

Des traces de coronavirus ont été retrouvées dans le réseau d'eau non potable à Paris, mais il n’y a pour autant aucun risque à boire l’eau du robinet car ce n’est pas le même réseau. Celui d’eau potable ne contient aucune trace du virus et il est contrôlé en permanence. Il est aussi indépendant du réseau d’eau non potable où le coronavirus a été détecté en toute petite quantité, assure la mairie de Paris.

>>> Suivez notre direct sur l'épidémie de coronavirus

Ce second réseau, qui date du XIXe siècle, sert uniquement à arroser les jardins, à remplir les fontaines dans les parcs ou encore à nettoyer les rues. Même si le virus a été retrouvé en infime quantité, la mairie a décidé d’appliquer le principe de précaution et le robinet de ce réseau a été coupé ce week-end. Le nettoyage des espaces publics, par exemple, se fera désormais avec de l’eau potable à Paris.

Les apéritifs dans les cours d'immeubles interdits

Même si vous n’êtes pas sur la voie publique et que la police n’est pas censée vous contrôler dans les espaces de copropriété, organiser un apéro ou une petite fête entre voisins reste malgré tout interdit durant le confinement. Se retrouver à plusieurs n’est pas compatible avec la distanciation sociale pour enrayer l’épidémie. Si vous trouvez le temps long et que vous tenez absolument à trinquer (avec modération) avec vos voisins, il faudra le faire depuis votre fenêtre ou votre balcon.

Le changelement de lieu de confinement autorisé pour le travail

Peut-on rentrer à la maison si son employeur vous demande de reprendre le travail et que vous vous êtes confinés ailleurs ? La réponse est oui, si vous ne pouvez pas télétravailler. Dans ce cas, vous êtes autorisé à prendre la route, avec votre attestation, pour retrouver votre domicile habituel, puisqu’il s’agit alors d’un déplacement professionnel.

Attention, ça veut dire aussi que vous devez rentrer seul puisque pour les autres membres de votre foyer, le confinement doit se poursuivre là où il a commencé.