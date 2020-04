DIRECT. Coronavirus : l'épidémie fait 1 997 morts aux Etats-Unis en 24 heures

Quelle météo aujourd'hui en France ? Le temps restera perturbé au sud avec un ciel couvert accompagné de pluies, mais sera ensoleillé sur le nord du pays. Les précipitations seront plus soutenues sur le sud de PACA et en Corse, et persisteront une bonne partie de la journée. En revanche, plus au nord, le soleil s'imposera dès le début de journée, de la Haute-Normandie et des Hauts de France vers le Grand-est.

MATIN

APRES-MIDI