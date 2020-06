Belgique : "20 à 40%" de fréquentation dans les écoles primaires

Depuis le 8 juin, les écoles primaires accueillent tous les enfants sur la base du volontariat. "On est passé par plusieurs phases progressives et partielles. Toutes les classes peuvent rouvrir si les contraintes sanitaires peuvent être mises en place et les parents ne sont pas obligés de remettre leurs enfants à l’école", explique Luc Pirson, président de la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (Fapeo) en Belgique.

Des contraintes allégées qui restent compliquées

"La première phase était très stricte avec 150 points à respecter. À partir du 8 juin, chaque classe forme une bulle qui vit si possible isolée des autres classes. Cela demande de la place, une gestion de la cour de récréation, une gestion des entrées et des sorties. C’est compliqué et en pratique, on ne peut pas dire que la fréquentation soit à 100% bien au contraire, plutôt de 20 à 40%", note ce représentant des parents d'élèves belges.

"Les experts ont rassuré les parents par rapport à la contamination possible entre enfants et l’impact du coronavirus sur les plus jeunes. Mais les contraintes sanitaires ont beau être allégées, ça reste compliqué et certaines écoles n’ont pas l’espace suffisant pour gérer de telles contraintes", constate Luc Pirson sur franceinfo lundi 15 juin.

Le JT

Les autres sujets du JT