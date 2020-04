BD, bande dessinée. Toute la gamme de leurs talents : les auteurs de BD et leurs créations musicales

ET EN PLUS, ILS DESSINENT LEURS POCHETTES (DODO & BEN RADIS / CHARLES BERBERIAN / HUBERT MOUNIER, DUPUIS)

Des années 1980 au printemps 2020, quelques échos des ritournelles composées et chantées par les auteurs et autrices de bandes dessinées.

Quand ils ne dessinent pas, ils chantent

Zep ne déteste pas prendre sa guitare et chanter avec les pros, qu'ils s'appellent Jean-Jacques Goldman ou Grégoire. Emmanuel Guibert, couronné du grand prix de la ville d’Angoulême fin janvier, a accepté sa récompense en poussant la chansonnette ; il en fait même des spectacles pour enfants.

Joann Sfar, grand amateur de ukulélé, raconte dans ses carnets sa quête et son voyage à Hawaï, sur les traces de son instrument de prédilection. Dans les années 1980, le Dennis’ Twist, groupe d’une dizaine de membres parmi lesquels Frank Margerin, Dodo, Denis Sire, Vuillemin ou encore Jean-Claude Denis, a même connu un succès éphémère en plaçant un morceau au top 50 : Dis-lui que tu l’M… La gloire !

Denis SIre et son tube

Charles Berberian et son clip d'animation sur fond d'aquarelles

Plus récemment, le dessinateur Charles Berberian, grand complice de la scène indé de la chanson française – il est l’ami des Innocents ou de Albin de la Simone-, a enregistré un CD. Titre du morceau phare : Tout pour le mieux. Le clip à retrouver sur You Tube est une délicate animation sur fond d’aquarelles bleutées. Le livre disque compte 11 titres et une soixantaine d’illustrations originales.

La poésie de Tronchet à la guitare

Tronchet, le dessinateur de Jean-Claude Tergal et des Vertiges de Quito taquine la muse et gratte de la guitare lui aussi. La sortie de sa nouvelle BD, Le Chanteur perdu, aux éditions Dupuis lui donne l’occasion de nous faire découvrir une composition personnelle à la mélancolie un peu amère, mais très touchante. La chanson a pour titre Des nouvelles de moi. Sur la vidéo, vous apprécierez l’élégant bonnet de Tronchet.

Hubert Mounier, dit Cleet Boris, dessinateur et chanteur de l'Affaire Louis Trio

Enfin, salut l’artiste ! Hubert Mounier, dit Cleet Boris, le chanteur de l’Affaire Louis Trio, disparu en 2016, était aussi un excellent dessinateur de BD. Pour preuve, sa dernière œuvre : La maison de pain d’épice. Un beau disque et une belle bande dessinée. Extrait de "Rien de mieux à faire".