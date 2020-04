BD, bande dessinée. La BD se joue du confinement (4)

LE PLEIN DE LECTURES, ET DES MEILLEURES (LA GRENOUILLE NOIRE, DUPUIS / GOTLIB, DARGAUD / STEPHANE OIRY, DUPUIS / EMILE BRAVO, DUPUIS / SEMPE+GOSCINNY, IMAV)

Les autres gens, La Rubrique-à-Brac, Maggy Garrisson, le Spirou d'Émile Bravo et le Petit Nicolas, à lire gratuitement sur écran pendant le confinement. Quelle chance de ne pas pouvoir mettre le nez dehors !

Des heures de lecture pour le plaisir des yeux

Le confinement nous donne le temps de redécouvrir la plus passionnante expérience de BD numérique menée à ce jour. Au début des années 2010, le scénariste Thomas Cadène mobilise quelque 120 auteurs pour fabriquer une bédénovela à rebondissements.

Les Autres Gens brassait les débats de société du moment : notre rapport à l’argent, les relations familiales, le passage à l’âge adulte, l’amour et l’homosexualité. Bref, la vie. La version papier de ce feuilleton à lire sur écran avait pris la forme de dix épais volumes, soit plus de 2000 pages. Sur Internet, la lecture en est désormais gratuite pour des heures de compagnonnage avec Mathilde et Les Autres Gens. (en suivant le lien, il suffit de passer par identifiez-vous / login : ttlm / mot de passe : bienvenue)

Dargaud et La Rubrique-à-brac

Parmi la douzaine de titres en lecture gratuite sur son site, Dargaud nous permet de redécouvrir La Rubrique-à-brac, un monument dont l’auteur, Gotlib, trône au panthéon de la Bande dessinée. Les cours de sciences consacrés à la chatouille, les études frappadingues pour comprendre le fonctionnement du zèbre et du pélican, et surtout, surtout, Newton, le grand Isaac Newton découvrant le principe de la gravité en perruque poudrée et veste à brandebourgs lorsqu’il se prend une pomme sur la tronche : dans les années 1970, la RAB a fait hurler de rire des générations d’ados boutonneux. Le confinement est l’occasion de vérifier si l’humour absurde de Gotlib marche toujours sur les jeunes gens de 2020.

Également en lecture gratuite, sur le site des éditions Dupuis, à partir de lundi, un bijou caché : le tome 1 des Aventures de Maggy Garrisson de Lewis Trondheim et Stéphane Oiry. Ce devait être une série dont on ne doutait pas qu’elle courrait sur de nombreux volumes. Mais ça n’a pas marché. Cette histoire un peu immorale de jeune femme détective privée, au physique ingrat, à l’intelligence vive, qui mène l’enquête dans une Angleterre pluvieuse et populaire, s’est arrêtée au bout de 3 épisodes. Voilà l’occasion rêvée de vous rattraper.

Le Journal d'un ingénu d'Émile Bravo

Au contraire, le Spirou d’Émile Bravo ne devait être qu’un one shot, un album unique dans lequel l’auteur réfléchissait à la naissance du héros emblématique de la maison Dupuis. Brillante réflexion sur le rapport de l’enfance à la guerre, Le Journal d’un ingénu, que vous pouvez lire gracieusement, est un succès critique et de librairie qui incite l’auteur et l’éditeur à poursuivre ce qui sera bientôt un chef-d’œuvre en 5 volumes.

Sur le blog du Petit Nicolas, 10 histoires à lire gratuitement pour bien passer le confinement : La plage, c’est chouette, Les nouveaux voisins, Comme un grand, Le football ou encore La piscine. Pour retrouver Nicolas, ses parents et ses copains, et rêver au moment où nous pourrons à nouveau nous ébattre tous ensemble dehors.