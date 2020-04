Alpes-Maritimes : des maires s’opposent à la réouverture des établissements scolaires

Pour le maire (LR) de Villeneuve-Loubet, lui-même enseignant, dans les Alpes-Maritimes, il est impensable de rouvrir l’école maternelle le 11 mai prochain. “Le 11 mai, nous, nous ne sommes pas ouverts”, affirme Lionnel Luca. S’il y a une réquisition, il ne pourra pas s’y opposer, toutefois, il n’y aura pas de personnel municipal, insiste l’élu. Comment mettre en place la distanciation sociale dans les classes, à la cantine ? Comment faire appliquer les gestes barrières ?

“Un risque”

“Il y a automatiquement un risque sanitaire. Et, ce que je trouve invraisemblable, c’est qu’au plus haut niveau de l’État, on décide de faire prendre un risque non seulement aux enfants, à leurs parents, et au personnel municipal”, commente le maire. Un avis partagé par les grands-parents et les parents des enfants qui trouvent cette rentrée précoce. Le maire de Grasse (Alpes-Maritimes), Jérôme Viaud (LR), est confronté aux mêmes interrogations.

