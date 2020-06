Allocution d’Emmanuel Macron : les attentes fortes de la population

Il y a beaucoup d’attente de la part des Français. Ils veulent d’abord retrouver le goût de la vie d’avant. "Ce qui me manque le plus, c’est le sentiment de liberté", explique une passante. Pour Pierre-Yves Reucher, coiffeur à Besançon (Doubs), il faut déconfiner plus vite en allégeant les mesures sanitaires actuelles. "On s’adapte, mais le fait de ne pas avoir de ventilation, de ne pas pouvoir utiliser le sèche-cheveux, de ne pas avoir de climatisation, c’est dur, surtout quand il a fait très chaud les semaines après le confinement", explique-t-il.

Une parole contre le racisme

Certains parents réclament que le chef de l’État accélère les retours en classe. "Je pense que pour avoir une rentrée avec le maximum d’élèves en septembre, il faut rassurer les familles sur les conditions d’accueil dans les écoles", estime un père. La situation sanitaire n’est pas la seule préoccupation des Français. Après les manifestations contre le racisme, beaucoup attendent une parole forte.

Le JT

Les autres sujets du JT