Allocution d'Emmanuel Macron : quatre questions sur la reprise dans les écoles primaires et les collèges à partir du 22 juin

Crèches, écoles et collèges rouvriront pour tous les élèves à partir de lundi prochain, a annoncé le président de la République dimanche soir, et les enfants devront s'y rendre "de manière obligatoire". Une annonce qui ne concerne pas les lycéens.

Les enfants devront attendre un peu avant d'être en vacances. "Crèches, écoles et collèges rouvriront pour tous à partir du 22 juin", avec une présence "obligatoire", a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron, dimanche 14 juin, lors d'une allocution télévisée faisant le point sur le déconfinement. Mais quelles vont être les modalités de cette reprise ? A quoi va-t-elle servir ? Le protocole sanitaire est-il assoupli ? Pourquoi n'est-il pas question des lycéens ? Quatre interrogations autour de cette déclaration inattendue.

Que se passe-t-il cette semaine ?

Ecoles et collèges devraient continuer à ne fonctionner que très partiellement cette semaine. En effet, ces établissements sont toujours tenus à un protocole sanitaire strict qui ne permet d'accueillir que 15 élèves maximum par classe en primaire. Les élèves doivent en effet respecter les gestes barrières et se tenir à un mètre minimum les uns des autres.

La semaine passée, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a estimé à "plus de 50%" la proportion d'élèves" qui ont pu retourner à l'école, mais parfois une seule journée par semaine. Ce taux n'atteint que les 30% pour les collégiens, qui ont repris le plus souvent partiellement. Plus précisément, selon les derniers chiffres du ministère, 1,8 million d'écoliers, sur un total de 6,7 millions, sont retournés à l'école, mais rarement à temps complet. Au collège, ils sont 600 000 sur 3,3 millions. Quant aux lycées, c'est encore plus parcellaire.

Comment se déroulera la semaine du 22 juin ?

Selon Emmanuel Macron,"dès demain [lundi 15 juin] dans l'Hexagone comme en outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir, à partir du 22 juin, tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normale". En principe, donc, tous les enseignants et tous les élèves seront tenus de reprendre le chemin de l'école.

Mais que devient, dans ce cadre, le protocole sanitaire ? "On a beaucoup d'interrogations encore sur la mise en œuvre du protocole", s'interroge Francette Popineau, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU ce dimanche sur franceinfo. "Tous les élèves dans une classe, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la distanciation. Alors, qu'en est-il ?"



Sans assouplissement du protocole, il sera impossible d'accueillir tous les élèves, a expliqué le directeur d'une école de l'est de Paris à l'AFP, vendredi 12 juin. "Si le protocole sanitaire s'assouplit, on fera tout pour accueillir immédiatement plus d'élèves. Nous sommes là, nous avons envie de les accueillir, mais s'il faut encore 4m2 par enfant, on ne peut pas pousser les murs pour avoir l'espace nécessaire", a-t-il expliqué.



Cette reprise est-elle utile ?

La reprise des cours sera brève puisque les vacances débutent le samedi 4 juillet. Mais pour Frédérique Rolet, secrétaire générale et porte-parole du Snes-FSU, syndicat national des enseignants du second degré, ce retour en classe obligatoire à partir du 22 juin est "une bonne nouvelle". Elle estime en effet que cette réouverture des établissements permettra de "faire le point avec les élèves" sur la phase de confinement et surtout "de préparer au mieux la rentrée". En revanche, les enjeux pour pour les élèves des collèges seront faibles, puisque leurs conseils de classe ont déjà eu lieu.



La reprise concerne-t-elle aussi les lycéens ?

Pas vraiment, et d'ailleurs Emmanuel Macron ne les a pas mentionnés. "Ça s'arrête au collège parce que dans les lycées, à partir du 24 juin, la plupart des enseignants sont pris par les jurys du baccalauréat", a expliqué Frédérique Rolet. Néanmoins, les lycées des zones vertes accueillent déjà des élèves depuis le 2 juin, particulièrement les lycées professionnels, qui ont également effectué une réouverture progressive en Ile-de-France (qui était en zone orange). Mais les lycées n'accueillent pas les élèves de tous les niveaux, ceux de terminale sont notamment prioritaires, et les situations varient selon les établissements. Il ne s'agit donc pas d'une reprise obligatoire pour tous, comme cela devrait être le cas pour les écoles et les collèges.