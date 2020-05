Allemagne : un nouveau foyer de contamination

Jusque-là, l'Allemagne pouvait s'enorgueillir d'avoir réussi son déconfinement précoce. Dès le 20 avril, une partie du pays avait pu redémarrer, sans que la deuxième vague épidémique tant redoutée ne frappe le pays. Mais vendredi 8 mai, un nouveau foyer de contamination a été repéré. "Tous les regards se tournent aujourd'hui vers le centre du pays", explique le journaliste Laurent Desbonnets, en direct de Berlin.



"La région a été très loin et très vite dans le déconfinement "

Ici, "le seuil fixé par les autorités a été très largement dépassé". Depuis sept jours, on est en moyenne à 85 nouveaux cas pour 100 000 habitants. "Et ce sont des cas qui sont relativement dispersés : deux maisons de retraite sont touchées et il y a aussi des habitants isolés. Alors personne ne sait vraiment d'où viennent ces nouvelles contaminations mais la région a été très loin et très vite dans le déconfinement", poursuit le journaliste.

