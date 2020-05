Aéronautique : des sacrifices pour sauver les emplois ?

Une entreprise en pleine turbulence. Derichebourg Aeronautics, sous-traitant historique d’Airbus, est secoué par la crise du secteur. Le sous-traitant qui participe notamment à l’assemblage d’avions et au contrôle qualité, pourrait voir son chiffre d’affaires plonger de moitié. Et selon deux syndicats, la direction envisagerait de licencier jusqu’à 700 des 1 700 salariés.



"On va demander des efforts au groupe "

Pour éviter d’éventuelles suppressions d’emplois, la direction proposerait aux salariés de faire des concessions comme l’abandon de prime. Un autre syndicat est prêt à discuter : "On va demander des efforts au groupe, on va limiter les efforts des salariés. Mais je crois que l’un ne peut pas aller sans l’autre. Il faut que notre société continue à vivre et avec le plus de salariés possibles, travailler chez Airbus en toute sérénité", explique Jean-Marc Moreau, représentant FO chez Derichebourg Aeronautics.

