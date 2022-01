À Dreux, un petit hôpital face à la crise du Covid

Le petit hôpital de Dreux (Eure-et-Loir) doit lui aussi faire face à la cinquième vague de Covid-19. Très sollicitées depuis plusieurs semaines, les équipes du service de médecine polyvalente constatent malgré tout que les admissions de patients atteints du Covid commencent à se stabiliser. Seuls 9 lits sur 12 sont occupés, en majorité par des patients non vaccinés.

L'espoir de "sortir la tête de l'eau"



C'est le cas de Rodolphe Lamy, 50 ans, sans comorbidité et placé sous oxygénation depuis trois jours. "On espère qu'on ne passera pas par-là, et puis quand ça nous atteint, ça fait cogiter", admet-il. En moyenne, les formes développées avec Omicron sont moins graves, comme le constate le chef de service, Christophe Leroux : "On a le sentiment que ça commence à freiner et qu'on devrait commencer à sortir la tête de l'eau, même s'il faut rester très prudent".