Déconfinement : un retour obligatoire à l'école dans quelles conditions ?

Le retour des élèves à l’école et au collège le lundi 22 juin provoque un soulagement non dissimulé pour certains parents, qui attendaient cela depuis des semaines. "Je suis ravie, car c’était assez compliqué entre le télétravail et l’école à la maison", confie une parent d’élève. "Moi, je ne suis pas plus inquiète. Je prends les transports en commun, il y a plus de risques que dans une classe", explique une autre parent d’élève. Depuis le déconfinement, seuls 27% des écoliers et 18% des collégiens ont repris le chemin des études, à temps partiel.

Des enseignants toujours en télétravail pour certains

Dès le 22 juin, les règles changent. De la maternelle au collège, l’école redevient obligatoire. La question est de savoir si les enseignants seront assez nombreux pour encadrer les élèves alors que beaucoup d’entre eux sont encore en télétravail. "On a effectivement des professeurs qui ont des signes de santé qui les empêche de venir, mais il ne faut pas qu’il y ait de pressions exercées sur ces professeurs", explique Francette Popineau, co-secrétaire générale et porte-parole du Snuipp-Fsu.

