2020, une année qui a changé nos modes de vie

2020, une année qui ne risque pas d’être oubliée de sitôt en France. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a modifié les comportements des Français. Comme le rappelle la journaliste Siegrid de Misouard, la distanciation sociale d’un mètre s’est généralisée. Il est également recommandé de ne pas excéder six personnes lors d’un repas où il faut rester masqué le plus souvent possible. Les lieux de rencontre où le lien social se créait comme les bars ou les salles de sport restent fermés.

Le télétravail plébiscité par les Français

Les longues semaines de confinement ont favorisé le développement de nouvelles méthodes de travail comme le télétravail. Siegrid de Misouard souligne que 83 % des salariés français ne veulent plus travailler comme avant et donc réduire le présentiel. Un changement de mentalité qui a également entraîné l’explosion des plateformes de visioconférence de plus en plus prisées.

Le JT

Les autres sujets du JT