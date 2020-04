11 mai : quelles différences entre les départements verts et rouges ?

Une première ébauche mais déjà certaines certitudes. Le 30 avril, en début de soirée, les autorités sanitaires ont présenté pour la première fois une carte indicative des niveaux de déconfinement de chaque département. Si jeudi la couleur orange était présente, seules deux seront retenues pour le 11 mai : le vert et le rouge. Ces couleurs devront définir des degrés de déconfinement différents.

Les parcs fermés dans les zones rouges

Ainsi, dans les départements rouges, le déconfinement sera plus strict. Selon le Premier ministre, les collèges mais aussi les parcs resteront fermés, alors qu'ils pourront ouvrir dans les départements verts. Des règles seront tout de même communes aux différentes zones : les écoles maternelles et primaires ouvriront le 11 mai comme les commerces non alimentaires, tandis que les bars et les restaurants resteront fermés.

Le JT

