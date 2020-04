11 mai : les préconisations du conseil scientifique

Le temps presse. Dans deux semaines, lundi 11 mai, la France va amorcer son déconfinement. Pour que cette période se passe dans les meilleures conditions, et que le pays évite une seconde vague de contaminations au coronavirus Covid-19, le conseil scientifique a rendu différentes préconisations, dimanche 26 avril. Les médecins et scientifiques conseillent, par exemple, de tester tous les cas suspects afin d'isoler le plus rapidement possible les malades.

"L'épidémie redémarrera si l'on n’est pas capable d'isoler les cas"

"Tous les cas doivent être isolés du reste de la population. Il faut limiter les possibilités de contamination. Après, ce n'est pas à nous de donner la solution, simplement, nous, ce que l'on sait, c'est que l'épidémie redémarrera si l'on n’est pas capable d'isoler les cas", estime le professeur Franck Chauvin, membre du conseil. Autre préconisation, le port du masque pour tous dans les lieux publics.

