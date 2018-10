Levothyrox : un chercheur du CNRS s'interroge sur des analyses de la nouvelle formule menées par l'Agence du médicament

Jean-Christophe Garrigues a identifié un pic chimique d'impuretés. L'ANSM réaffirme que la nouvelle formule est sans danger.

L'affaire du Levothyrox n'en finit pas de soulever des questions. Début juillet, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a confirmé la bonne qualité de la nouvelle formule du Levothyrox, accusée pourtant de provoquer une vague d'effets secondaires (fatigue, maux de tête, insomnies, vertiges, etc...).

Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Un chercheur du CNRS, Jean-Christophe Garrigues, basé à Toulouse, pointe la présence d'un élément chimique qui pourrait déclencher des effets secondaires, sur le site d'investigations Médiacités (article payant), jeudi 4 octobre.

Sur quoi le chercheur s'est-il basé ?

Tout commence par des analyses commandées par l'Association française des malades de la thyroïde (AFMT) en juin dernier. Selon ces résultats, la nouvelle formule du médicament fabriqué par le laboratoire Merck contient moins de lévothyroxine que les spécifications en vigueur, ce qui pourrait expliquer les dysfonctionnements du traitement.

Un mois après, l'ANSM réplique avec une autre étude. Celle-ci contredit les analyses de l'AFMT. Les recherches menées par l'ANSM "démontrent la présence de quantités de lévothyroxine comparables entre l'ancienne et la nouvelle formule, qui n'est donc pas sous-dosée", écrit alors l'agence.

Face à cette divergence d'analyses, le chercheur du CNRS Jean-Christophe Garrigues a décidé d'éplucher cette synthèse des recherches menées par l'ANSM. Il a également analysé des comprimés de Levothyrox. Des recherches financées par l'Association française des malades de la thyroïde, précise Médiacités.

Qu'a-t-il découvert ?

En passant au crible les chromatogrammes [ce qui permet d'analyser des constituants chimiques d'un mélange], Jean-Christophe Garrigues "a découvert un important pic d'éléments chimiques dans la nouvelle formule du Levothyrox, par rapport à l'ancienne formule."

Ce pic d'"impuretés" aurait dû, selon lui, être analysé par l'ANSM. "Cet élément devient forcément inquiétant lorsqu'on est dans un contexte de crise sanitaire", affirme le chercheur à Médiacités. "On n'a pas la quantité exacte de cet élément impur, qui dépasse l'échelle du chromatogramme, c'est d'autant plus inquiétant que des quantités infinitésimales dérèglent le traitement", ajoute-t-il.

Par ailleurs, Jean-Christophe Garrigues a comparé l'ancienne formule du Levothyrox avec la nouvelle, distribuée en mars 2017, et celle que l'on trouve aujourd'hui en pharmacie. Résultat : des éléments impurs, pouvant déclencher des effets indésirables, ne sont pas présents dans l'ancienne formule et sont moins présents dans les comprimés qu'on pouvait trouver en officine cet été. Cela entraîne donc la question suivante, selon le chercheur : Merck aurait-il modifié la nouvelle formule depuis sa mise sur le marché en 2017 ?

Que répondent l'ANSM et le laboratoire Merck ?

Interrogée par franceinfo, l'Agence du médicament n'a pas donné de détails sur ces chromatogrammes mais a rappelé que les quatre études menées ont toutes conclu que la nouvelle formule était conforme et sans danger pour la santé.

De son côté, la direction de la communication de Merck a expliqué à Médiacités ne pas pouvoir interpréter ces pics. "Nous n'avons pas le détail du protocole d'analyse suivi par l'ANSM", assure le laboratoire. "Pour autant, il est normal d'observer dans ce type d'analyse différents pics, qui sont inhérents à la méthode et ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité du produit", ajoute-t-il.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?

Selon Gérard Bapt, ancien député PS et médecin conseil de l'AFMT, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. "Des centaines de milliers de personnes ont souffert de cette substitution, on ne sait toujours pas pourquoi elle a été faite ni la façon dont ces effets indésirables, totalement surprenants et parfois invalidants, ont pu survenir", affirme-t-il à franceinfo.

Jean-Christophe Garrigues devait présenter les résultats de ses recherches avec l'Association française des malades de la thyroïde (AFMT), vendredi 5 octobre. Cette conférence a finalement été reportée pour des raisons administratives, selon Gérard Bapt. Elle devrait avoir lieu selon lui dans 15 jours ou trois semaines. En attendant, Jean-Christophe Garrigues ne souhaite pas s'exprimer.