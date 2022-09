IHU de Marseille : l'énarque Emmanuelle Prada-Bordenave élue à la présidence de l'Institut

Emmanuelle Prada-Bordenave a été nommée vendredi 3 septembre à la présidence de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille en remplacement de Yolande Obadia, une proche du Professeur Raoult, a-t-on appris auprès de l'Institut.

Conseillère d'État et ancienne directrice de l'Agence de la biomédecine, Emmanuelle Prada-Bordenave, énarque de 62 ans, a été élue par les dix-huit membres votants du conseil d'administration de l'IHU, a précisé la structure. Ce changement intervient après le remplacement du controversé Didier Raoult, par le professeur Pierre-Edouard Fournier, spécialiste des maladies infectieuses à la direction de l'institut. Une décision qui ne fait pas non plus l'unanimité.

Emmanuelle Prada-Bordenave va remplacer à la présidence de l'IHU le docteur Obadia. Présidente de l'IHU depuis sa création en 2011 sous la forme d'une fondation, elle avait annoncé mi-juillet, lors de la nomination du professeur Fournier, son intention de quitter ce poste. Elle avait alors rendu hommage à la "pugnacité" de Didier Raoult dans la création de cet institut de recherche sur les maladies infectieuses. Reconnue, la structure est toutefois dans une tempête scientifique et médiatique depuis plusieurs mois.