"C'est une mascarade" : à Marseille, le successeur de Didier Raoult ne fait pas l'unanimité

Ni conférence de presse, ni prise de parole, c'est en toute discrétion que Pierre-Edouard Fournier prend ses fonctions à la tête de l'institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU), jeudi 1er septembre, malgré de nombreuses interrogations. La principale : le successeur du très controversé Didier Raoult peut-il impulser un réel changement au sein de l'institut ? Certains en doutent, pointant du doigt sa grande proximité avec son médiatique prédécesseur.

Le candidat "de la continuité"

Médecin biologiste, Pierre-Edouard Fournier passe sa thèse en 1999 sous la direction du professeur Raoult avec lequel il co-signera plus tard des dizaines d'études. Au sein de l’IHU, il fait partie de l’équipe "Vitrome" qui surveille les maladies infectieuses. Pierre-Edouard Fournier est également responsable des plateformes séquençage et de la biobanque de l’institut. Et pendant la pandémie de Covid-19, Il s'illustre en dirigeant le laboratoire de tests PCR.

Le professeur Fournier est donc depuis longtemps un élément clé de l'établissement marseillais. D'où certaines réserves exprimées aujourd'hui notamment par les syndicats."On pense que c'est une mascarade, explique Cédric Bottero, secrétaire général de la CGT à l'université Aix - Marseille. Il y a presque un an maintenant, un comité de sélection avait été nommé avec des candidatures internationales, des sommités qui ont été entendues. On a eu plusieurs mois de procédure pour au final retomber sur quelqu'un qui vient de l'IHU, qui a été formé voire formaté à l'IHU."

"On estime que pour l'instant, il y a une continuité du pouvoir mis en place par M. Raoult". Cédric Bottero, secrétaire général CGT à franceinfo

Toutefois, durant la pandémie, Pierre-Edouard Fournier a parfois pris ses distances avec Didier Raoult. Très prudent par exemple sur le traitement à base d'hydroxychloroquine, Il a aussi signé la pétition en faveur de la vaccination dont il vante l'efficacité dans une vidéo où il apparait aux côtés de son prédécesseur : "Il y a un effet protecteur du vaccin contre, d'une part, le décès en diminuant par deux la mortalité et d'autre part l'admission en réanimation ou là aussi, l'admission en réanimation est diminuée par deux. Donc, il y a un vrai effet du vaccin qui n'est pas parfait mais qui fonctionne".

Des prises de positions qui ont convaincu le comité de sélection de l'IHU – présidé par l'ex-patron de Renault, Louis Schweitzer – dans la capacité du professeur Fournier à changer notamment la gouvernance et le management de l'institut, jugés brutaux dans plusieurs rapports. Le conseil d'administration puis sa présidente avait validé la proposition de la commission mi-juillet.