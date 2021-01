Contre le Covid-19, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. C'est la conclusion publiée récemment par l'OMS. Des experts ont testé quatre traitements et ils sont catégoriques : "Dans notre étude faite à l'échelle mondiale et sur des centaines de patients, l'hydroxychloroquine ne diminue pas la mortalité des malades hospitalisés à cause du Covid-19", souligne Srinivas Murthy, spécialiste des maladies infectieuses et co-auteur de l'étude de l'OMS.

Administré trop tard selon Didier Raoult

Cet été, une autre recherche était arrivée à la même conclusion. Les chercheurs avaient analysé une trentaine d'études déjà faites auparavant. Conclusion : "L'hydroxychloroquine seule n'a pas permis de réduire la mortalité des patients hospitalisés pour Covid-19. Au contraire, l'hydroxychloroquine combinée avec l'azithromycine, a augmenté significativement la mortalité."

Si les deux études se basent sur des patients hospitalisés, Didier Raoult se défend en disant qu'il faut l'administrer au tout début de la maladie. Une étude américaine l'a fait. Selon elle, même en le donnant très tôt, ils n'ont trouvé "aucun bénéfice" apporté par l'hydroxychloroquine.