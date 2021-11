Didier Raoult devant l'Ordre des médecins : le professeur Pierre Tattevin en espère "l'arrêt de la promotion de l'hydroxychloroquine"

"On espère que cette promotion de l'hydroxychloroquine, notamment auprès du grand public, s'arrête", a expliqué sur franceinfo vendredi 5 novembre Pierre Tattevin, professeur de maladies infectieuses au CHU de Rennes et président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Il est le premier à avoir porté plainte devant l'Ordre des médecins, au sujet de Didier Raoult. Le professeur marseillais controversé, défenseur de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19, est convoqué dans la journée par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux.

Malgré les nombreuses études qui ont prouvé son inefficacité, Didier Raoult a persisté à défendre l'hydroxychloroquine. Il a aussi remis en cause l'efficacité du port du masque et des mesures de confinement. "Son entêtement a fait beaucoup de dégâts", dénonce Pierre Tattevin. La chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins peut décider de sanctions contre l'infectiologue marseillais, allant d'un simple avertissement à une radiation.

franceinfo : Qu'attendez-vous de l'Ordre des médecins ?

Pierre Tattevin : La principale chose que l'on espère, c'est que cette promotion de l'hydroxychloroquine, notamment auprès du grand public, s'arrête. Ce n'est pas du tout le rôle du médecin, surtout dans les situations où l'on sait que ça ne fonctionne pas. Nous sommes nombreux, en début d'épidémie, à avoir utilisé l'hydroxychloroquine parce qu'elle faisait partie des traitements qui pouvaient fonctionner. On n'avait pas les réponses, mais assez vite, beaucoup de pays ont pu faire des études et elles ont toutes montré que non seulement ça ne fonctionnait pas, mais qu'en plus il y avait un petit risque de décès associé à cela.

"À partir du mois de mai 2020, tous les pays ont arrêté de l'utiliser. C'est à ce moment-là qu'on a porté plainte, parce qu'on s'est rendu compte que Didier Raoult n'allait pas reconnaître qu'il s'était trompé." Pierre Tattevin, professeur de maladies infectieuses au CHU de Rennes à franceinfo

On peut même dire que la promotion de l'hydroxychloroquine dans le grand public s'est plutôt intensifiée à partir de ce moment-là.

Il ne pouvait pas ignorer que ce n'était pas efficace ?

Il connaît bien la puissance des études qui ont montré que ça ne fonctionnait pas. Il n'y en a pas eu qu'une. Il y en a eu des dizaines, où l'hydroxychloroquine a été testée avec des posologies différentes, à des moments différents de l'épidémie, en regardant des indicateurs différents. Et toutes les études bien conduites ont abouti à la même chose. À l'IHU de Marseille [l'Institut dirigé par Didier Raoult], ils ont dit dès le début : "Comme on est sûr que ça marche, on ne fait plus d'études comparatives". Sachant que c'est une maladie dont on guérit sans traitement dans plus de 95 % des cas. On va forcément trouver qu'on améliore l'état de santé de plus de 95 % des patients puisque sans traitement, les gens sont guéris aussi. En plus, on sait que chez des gens qui ont des coeurs fragiles, ou en cas de surdosage, l'hydroxychloroquine peut provoquer des troubles de conduction, donc des arrêts cardiaques, des décès.

Vous accusez Didier Raoult de charlatanisme...

C'est un terme inscrit dans le Code de déontologie. On ne l'a pas inventé. Il a fait la promotion dans le grand public d'un produit à l'efficacité douteuse, et même plus que ça. On sait que ça ne marche pas. Après, je ne suis pas là pour donner des sanctions. Je souhaite que la promotion s'arrête et c'est pour cela que notre société a porté plainte.

Vous lui reprochez aussi d'avoir remis en cause l'efficacité du port du masque et du confinement. Il a entretenu la confusion selon vous ?

Les gens n'ont pas compris que des professeurs, y compris très renommés comme lui, aillent à contre-courant. Ça a été vrai un peu plus tard pour la vaccination. Son entêtement a fait beaucoup de dégâts.