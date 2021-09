Pouvoir d’achat : le prix du papier toilette menacé d’augmentation

Le papier toilette est l’un des produits essentiels des courses, mais son prix pourrait bientôt augmenter dans les rayons. Une hausse des prix mal accueillie par les consommateurs. Le leader du marché en France, qui fabrique les produits Lotus et Okay, annonce déjà une augmentation des tarifs à deux chiffres. En plus du papier toilette, les cotons, essuie-tout ou produits d’hygiène féminine pourraient aussi être plus chers. Le résultat d’une augmentation des prix des matières premières, en particulier de la pâte à papier, du transport et de l’énergie.

Des négociations entre fabricants et grande distribution

Au total, ces derniers mois, la facture globale a bondi de 30% pour les fabricants. "La demande a changé pour les pays qui surconsomment certains produits. La Chine consomme différemment par exemple, la demande est forte et ça a des répercussions sur la consommation française, parce que ça fait monter les prix et ça crée la rareté", explique Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA. Seule solution pour éviter une facture salée pour les consommateurs, les supermarchés devront rogner sur leurs marges. Des négociations entre fabricants et grande distribution sont en cours et se prolongeront jusqu’en février 2022.