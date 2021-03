Une potentielle pénurie de papier toilette ? Ne paniquez pas !

Un rayon de produits hygiéniques en octobre 2020 à Angers. Photo d'illustration. (JOSSELIN CLAIR / MAXPPP)

Depuis quelques jours de nombreux articles évoquent une potentielle pénurie de papier toilette. Le monde serait menacé. Et nous avec, il faudrait se préparer mentalement à revivre une situation angoissante, intenable, insoutenable, terrifiante, paralysante, quasiment un an après jour pour jour le plus de stock dans les rayons. Mais on est en 2021, on a pris de l'expérience, on sait gérer la situation. Voici quand même quelques consignes, au cas où : ne paniquez pas, ne courez pas, ne vous faites pas mordre.

Pas de containers, pas de papier !

Cette "menace" de pénurie est un petit peu différente de celle de l'an dernier, puisque cette fois ce n'est pas la faute des gens qui ont mis 52 paquets dans leur caddie. Cette fois, cette potentielle pénurie de papier est la cause d'une autre pénurie : celle des containers et des cargos ! Depuis plusieurs mois, avec la reprise économique, les navires de transports sont pris d'assaut, notamment par la Chine. Certains cargos se retrouvent par ailleurs bloqués par des mesures sanitaires dans plusieurs pays.

Résultat : pas assez de containers et de cargos, donc pas d'exportation de pâte à papier depuis le Brésil, premier producteur mondial. Donc pas de papier dans le monde. Par exemple, les livraisons de pâte à papier du mois de mars ont déjà été retardées au mois d'avril.

Le porte-conteneur échoué dans le canal de Suez le 23 mars n'a évidemment pas arrangé les choses. Pour l'instant on ne parle que de "retard" de livraison de pâte à papier. Je répète donc les consignes : ne vous ruez pas dans les magasins, restez groupés et ne vous faites pas mordre.