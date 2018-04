VIDEO. "On nous robotise" : une infirmière dénonce les cadences infernales à l'hôpital

"Envoyé spécial" a enquêté sur les conséquences des nouvelles méthodes de management dans les hôpitaux publics, de plus en plus soumis à la loi du marché. Dans ce témoignage, une infirmière décrit, à visage caché, des conditions déshumanisantes qui transforment son métier en travail à la chaîne. Extrait.

"Si tu fais comme ça, on va pas avancer !" "Faire comme ça", c'est, au moment de la toilette, recouvrir d'une serviette la poitrine des femmes ou le sexe des patients : un geste simple pour respecter leur pudeur, surtout quand ils sont trois dans une même chambre. Mais ce geste prend trop de temps… Sous la pression d'une collègue qui veut faire accélérer son rythme, l'infirmière est obligée d'y renoncer. Et de faire face, désolée, au regard plein d'incompréhension de sa patiente.

Douze toilettes en deux heures quarante-cinq

Car la toilette d'un patient hospitalisé est un acte chronométré, à accomplir en treize minutes et deux gants maximum. Douze toilettes en deux heures quarante-cinq, c'est la norme exigée pour les infirmières. Irréalisable sur des personnes à mobilité réduite, par exemple.

Sous pression, le personnel soignant devient involontairement maltraitant. La jeune femme avoue qu'il lui est arrivé de déraper, de prononcer des mots qu'elle a regrettés. "J'étais tellement débordée que… je me suis rendu compte après coup que j'ai été violente. Vraiment, c'est détruire les gens." Paradoxe, conclut-elle, "au moment où on essaie d'humaniser les robots, on nous robotise, nous".

Extrait de "Hôpital public, la loi du marché", un reportage diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 avril 2018.