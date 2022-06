Santé : Martin Hirsch, directeur de l’AP-HP, jette l’éponge

Martin Hirsch quitte le navire après neuf ans de service. Le directeur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a annoncé sa démission, vendredi 17 juin. Raison évoquée : l’impossibilité de réformer l’hôpital comme il le voudrait. "Je ne peux pas m’engager à bâtir un modèle hospitalier différent de ce qu’il a été avant la pandémie", a précisé Martin Hirsch.

"On ne tourne pas comme on devrait tourner"

Il laisse l’institution aux 38 hôpitaux et 100 000 salariés dans une situation très délicate. 18 % des lits étaient fermés fin 2021, avec des services d’urgence au ralenti ou à l’arrêt. Il y a une pénurie d’infirmiers notamment. "La situation est vraiment difficile, pour tout le monde, on ne tourne pas comme on devrait tourner", a confié Martin Hirsch en avril 2022. Aux yeux des syndicats du personnel, son bilan est très mitigé. Beaucoup lui reprochent la mise en œuvre des politiques gouvernementales, qui auraient dégradé la situation. Charge au gouvernement de nommer son successeur.