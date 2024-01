Pas-de-Calais : plusieurs soignants agressés à Boulogne-sur-Mer

Un homme s'est attaqué aux soignants d'un hôpital de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), dans la nuit du 8 au 9 janvier, car il ne supportait plus d'attendre aux urgences.

À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), dans un hôpital, un homme a agressé plusieurs soignants dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 janvier. Il ne supportait plus d'attendre aux urgences. Choqué, le personnel réclame des mesures de sécurité. "Le comportement des personnes qui souhaitent être soignées, en particulier dans des périodes où les urgences sont tendues, est un comportement qui devient de plus en plus agressif ", indique Rémi Pauvros, président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France.

800 agressions au CHU de Nancy en 2023

Au CHU de Nancy (Meurthe-et-Moselle), 800 agressions ont été recensées en 2023. "Il y a de plus en plus d'agressivité, de gens mécontents, de gens impatients", indique Anne Bickar, infirmière au CHRU de Nancy, qui a déjà reçu un coup de poing au visage. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, près de 18 000 agressions ont été recensées en 2021 dans les hôpitaux français, soit 23% de plus que l'année précédente.