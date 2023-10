Eurozapping : les médecins britanniques et allemands sont en colère

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque jour, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 2 octobre.

Quatre médecins hospitaliers britanniques sur cinq sont en grève pour trois jours. Une mobilisation inédite dans le pays. Juniors et seniors exigent depuis des mois des hausses de salaire de l'ordre de 35%, afin de rattraper l'inflation.

En Allemagne, les cabinets médicaux sont eux aussi en colère. Ils déplorent devoir gérer plus de malades en moins de temps. "Nous étouffons sous la bureaucratie. Une étude montre que chaque médecin y passe 60 jours par an", déplore Mareike Grebe, médecin libérale. Les mesures d'austérité décidées par le gouvernement sont en cause. Lundi 2 octobre, les cabinets sont restés fermés.

Situation de crise dans les hôpitaux portugais

Des services entiers ferment dans les hôpitaux portugais. Une douzaine d'entre eux ont déjà dû fermer leurs urgences, et l'hémorragie se poursuit. Les services manquent de médecins et leur fonctionnement devient impossible. "Nous avions déjà prévenu, dès 2020, mais nos politiques ne font rien", accuse Silvia Massano, du mouvement civil "La santé n'attend pas". Les médecins hospitaliers, eux, ne veulent plus dépasser les 150 heures supplémentaires obligatoires.