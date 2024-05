Une petite fille britannique, sourde depuis la naissance, a retrouvé l’audition après une opération qui n’a duré que 16 minutes, grâce à un essai de thérapie génique.

Aujourd’hui, quand sa mère tape des mains, une fillette, sourde de naissance, se retourne. C’est une victoire de la médecine britannique qui permet à cette enfant d’un an et demi de s’émerveiller de tous les sons. Elle est la plus jeune enfant au monde à avoir bénéficié d’un traitement révolutionnaire. "Six mois après son opération, on nous a annoncé que son audition était quasiment normale et qu’elle réagissait à des sons très doux", a confié sa mère. À la naissance de la fillette, les cellules de son oreille interne ne communiquaient pas avec le nerf auditif, une maladie génétique soignée grâce à la thérapie génique.

Des résultats qui laissent entrevoir une nouvelle ère

Le gène fonctionnel est d’abord intégré à un virus inactivé, puis il est injecté dans l’oreille interne et les cellules se réparent progressivement. "Avec cette méthode, nous n’intégrons pas une grande quantité de thérapie génique dans le reste du corps et cela diminue les effets secondaires", a expliqué Dr Richard Brown, pédiatre à l’hôpital de Cambridge. Même l’équipe médicale ne s’attendait pas à d’aussi bons résultats qui font entrevoir une nouvelle ère dans le traitement de la surdité d’origine génétique.