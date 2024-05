Roumanie : le refuge des étudiants français en médecine

La Roumanie est-elle devenue l'eldorado des étudiants français en médecine ? Ils partent en quête d’un diplôme reconnu au niveau européen et sont actuellement près de 1 000 dans le pays. C'est trois fois plus qu’il y a dix ans.

Une ville verdoyante avec ses églises orthodoxes et des vestiges d’architecture soviétique. Dépaysement garanti à Iasi, en Roumanie, à 2 500 km de Paris. Pourtant, à l’université de médecine, il est fréquent d’entendre parler français. Depuis 15 ans, l’université de médecine de Iasi propose une filière francophone. Plus de 1 000 Français y sont inscrits, quasiment tous après avoir échoué une première année en France. Ici, ils sont admis sur dossier.

Le prix de l’immobilier a fortement augmenté à Iasi

Leur salut a un coût : 7 500 euros par an pendant six ans. Le prix d’un système éducatif qui leur correspond aussi davantage. "En France, on était 450 par promo, ici on est 70", a expliqué une étudiante en 1ère année. Les professeurs sont tous roumains mais beaucoup ont fait une partie de leurs études en France. Cette arrivée des Français ne fait pas que des heureux, les Roumains doivent, eux, passer un concours d’entrée. Leur arrivée, avec un pouvoir d’achat plus important, a également fait flamber le prix de l’immobilier à Iasi.