Solidarité : un congé rémunéré pour les aidants

Comme huit millions de personnes, Nathalie Levy s'est occupée d'un proche en situation de dépendance. Elle a accompagné sa grand-mère de 98 ans : "Il était impensable de la sortir de chez elle pour la placer dans un établissement loin de nous". Avec sa mère et sa tante, Nathalie se relaie auprès de sa grand-mère. Elle a dû concilier son rôle d'aidante et sa vie professionnelle : "On ne le dit pas dans le milieu professionnel [...] on attend de nous de la rentabilité, de la productivité, de la concentration."



Accessible à tous, sans condition de revenu

À partir du 1er octobre 2020, les aidants vont pouvoir bénéficier d'un congé indemnisé. Un congé de trois mois accessible à tous et sans condition de ressources. Il peut être pris une seule fois ou être fractionné. Il indemnise à hauteur de 44 euros par jour une personne vivant en couple, et à hauteur de 52 euros par jour pour une personne seule. Une mesure "très insuffisante" pour Nathalie Levy : "Trois mois ça peut paraître important, or si on a un enfant handicapé et que c'est une vie [...] trois mois, c'est quoi ?".