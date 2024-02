Reportage Le 114, numéro d'appel d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : "Sans nous, elles ne peuvent pas appeler les secours"

Le 114, un numéro gratuit et accessible 24h/24, fait l'intermédiaire entre les secours et les personnes sourdes ou malentendantes. Franceinfo vous emmène au sein de cette plateforme téléphonique méconnue, basée dans l'hôpital de Grenoble.

Vous êtes-vous déjà posés cette question : quand on est sourd ou malentendant, comment fait-on pour appeler les pompiers et prévenir qu'il y a le feu chez votre voisin ? Ou comment fait-on pour appeler le Samu quand un ami fait un malaise ou que l'on est soi-même blessé ? Impossible de communiquer par téléphone avec les services d'urgence comme le 15, le 17 ou le 18. Pour cela, il existe le 114, un numéro gratuit et accessible 24/24h pour faire l'intermédiaire avec les secours.

Un service public connu seulement de 6% des Français, qui reçoit pourtant jusqu'à 80 appels par jour. Ce ne sont évidemment pas des appels téléphoniques classiques mais des textos, des messages sur le tchat de l'application ou bien des appels en visio avec des agents qui répondent en langue des signes. "Là, on a un monsieur malentendant qui n'arrive pas à prendre rendez-vous avec un médecin aujourd'hui. Donc il nous appelle pour qu'on contacte le Samu pour lui", explique Antonin Colas, un des agents de régulation.

"On lui demande où il est, sa température parce qu'il parle de fièvre. On fait un travail d'opérateur d'urgence pour qu'on donne toutes les informations nécessaires aux services d'urgence." Antonin Colas, agent de régulation du 114 à franceinfo

Christelle, sa collègue, appelle le 15 dans la foulée. Le Samu fait également SAS, service d'accès aux soins, pour orienter ce patient : "Je vous appelle pour un monsieur sur la commune de Montluçon, il besoin d'une consultation médicale car il souffre d'une bronchite depuis dimanche soir et il n'arrive pas à la soigner."

Appeler les secours en tant que victime ou témoin

Le docteur Véronique Equy est responsable de la plateforme téléphonique nationale du 114, basée dans les locaux de l'hôpital de Grenoble. Elle aimerait faire connaître plus largement ce service public et gratuit, car il peut être utile dans de très nombreuses situations. "Il n'y a pas très longtemps, on a été contacté par un couple de personnes sourdes qui attendait un bébé. L'accouchement est arrivé plus vite que prévu, donc c'est un agent régulateur du 114 qui les a guidés. Il leur a donné les consignes à suivre et les a gardés en visio, pendant qu'un de ses collègues envoyait le Samu", raconte-t-elle. "On se sent utiles pour une certaine catégorie de la population qui, sans nous, n'a pas accès à l'appel d'urgence en tant que victime mais aussi en tant que témoin !"

"Par exemple, si une personne sourde assiste à un malaise dans la rue, pourquoi en tant que citoyen, je ne pourrais pas prévenir les secours ? Là, grâce au 114, la personne sourde peut donner l'alerte comme une personne entendante." Docteur Véronique Equy, responsable du 114 à franceinfo

Le 114 s'adresse aux personnes sourdes, malentendantes, et aussi aphasiques, c'est-à-dire celles qui ont eu un AVC et qui ont du mal à s'exprimer. En tout, le numéro concerne 7 millions de Français.