Reportage Surdité : grâce à l'IA, les personnes atteintes de neuropathie auditive auront bientôt des prothèses adaptées

Imaginez le bruit d'une radio mal réglée. C'est à peu près l'ambiance qu'entend une personne atteinte de neuropathie auditive dans un avion au décollage. "C'est un profil très particulier, explique Grégory Gérenton, ingénieur au Centre de recherche et d'innovation en audiologie Humaine (Ceriah). Ils vont mélanger des syllabes, ils vont mélanger tout un tas de sons".

Le Ceriah, hébergé par l'Institut Pasteur, vient de lancer une étude afin de mettre au point un appareil auditif doté d'une IA et adapté à cette pathologie, qui représente 10% des surdités. "Dans une conversation de tous les jours, ils arrivent à se rattraper parce qu'ils ont le contexte, parce qu'ils ont la lecture labiale. Ça leur donne des indices", poursuit Grégory Gérenton. "Beaucoup de situations sont critiques pour eux. Même la compréhension dans la rue, avec des voitures qui passent à côté, va être très problématique, tout comme au restaurant ou lors de réunions".

Les appareils auditifs existants amplifient et filtrent les sons mais cela n'aide pas les neuropathiques. Pour répondre à leurs besoins, les chercheurs vont d'abord définir précisément quels sont les blocages, grâce à des tests réalisés sur des volontaires. On leur fait par exemple écouter des phrases déformées par le bruit ou hachées.

Des prothèses dotées d'une IA

Des chercheurs de l'Université de Lorraine vont ensuite tester des algorithmes sur une quarantaine de volontaires, plutôt des jeunes qui travaillent encore. La moitié d'entre eux entend bien, l'autre souffre de neuropathie auditive. "On va les voir chaque année et chaque année on va leur proposer des algorithmes de rehaussement de la parole, qu'on aura élaborés avec nos partenaires et qui, on espère, vont les aider à mieux comprendre la parole", détaille Céline Quinsac, cheffe de projet au centre de recherche de l'Institut Pasteur.

"Par exemple, si on leur fait écouter un texte l'année une, ils vont peut être comprendre 50 % des mots. On espère que l'année 2, ils comprendront 70 %, etc..." Céline Quinsac, cheffe de projet au centre de recherche de l'Institut Pasteur à franceinfo

Le CEA, le commissariat à l'Énergie atomique, doit ensuite mettre au point des prothèses auditives dotées d'une IA capable de séparer la parole du bruit ambiant, grâce aux algorithmes testés sur les volontaires.