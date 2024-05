Neurosciences : une quarantaine de personnes paralysées ont retrouvé l'usage de leurs mains grâce à des stimulations électriques

Une quarantaine de personnes en situation de handicap, par exemple des personnes tétraplégiques, ont retrouvé l'usage de leurs mains grâce à des stimulations électriques, révèle lundi 20 mai une équipe suisse spécialisée dans les neurosciences, dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature que franceinfo a pu consulter.

à lire aussi Les métiers de créativité et de travail en équipe réduisent le risque de maladie cognitive en vieillissant

Il s'agit d'une nouvelle avancée scientifique de taille. Selon ces travaux scientifiques, 43 des 60 participants à cette étude considèrent que ce dispositif, nommé ARCEx, a permis d'améliorer leur vie quotidienne. Ce dispositif consiste à apposer sur la peau du cou plusieurs électrodes qui envoient des petites décharges à la moelle osseuse. Cette stimulation électrique doit avoir lieu sur plusieurs séances par semaine.

"Vous voyez la vie différemment"

Son concepteur, le neuroscientifique Grégoire Courtine, souhaite que cette technique puisse à l'avenir servir aussi à la rééducation des jambes. Ce dispositif coûte entre 10 000 et 30 000 euros, mais les chercheurs espèrent que la Sécurité sociale acceptera dès l'année prochaine de le rembourser pour les patients français.

Interrogée par franceinfo, la journaliste écossaise Melanie Reid fait partie de cette quarantaine de patients qui ont pu retrouver l'usage de leurs mains, 14 ans après un accident d'équitation qui lui avait fait perdre l'usage de sa main gauche : "Je ne pensais plus jamais progresser, et là, je peux à nouveau utiliser ma main gauche, comme si ma mémoire musculaire se réveillait, explique-t-elle. Tout d'un coup, vous avez plus de force et vos doigts et votre pouce fonctionnent, c'est extraordinaire, et psychologiquement, c'est important. Vous voyez la vie différemment".