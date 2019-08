Marseille : le calvaire d'une mère d'enfant handicapé à cause d'un ascenseur en panne

C'est l'histoire bouleversante d'une mère et de son fils polyhandicapés qui habitent dans une cité de Marseille (Bouches-du-Rhône). Depuis 15 jours, leur ascenseur est en panne, transformant tout déplacement en calvaire. "C'est à la force des bras pour la descente et la force du dos de papa pour monter", explique Sonia Khoudir, qui porte son fils de 35 kg sur cinq étages. Les appels au syndic, au technicien de l'ascenseur et à la société de maintenance sont restés lettre morte.

Une porte à faire sur-mesure et un mois d'août au ralenti

"Ça fait quatre ans qu'on habite ici, ça fait deux ans qu'on a des pannes tous les deux mois", assure la maman. Elle doit ainsi poser son fils par terre afin de remonter chercher son fauteuil. Côté syndic, on évoque des actes de vandalisme et non des pannes à répétition. Pour le délai de réparation, la raison est technique. "Il faut remplacer la porte. Et ce remplacement de porte passe par une fabrication, une commande. Et on est au mois d'août", explique Pascal Chembri, gestionnaire de copropriétés.