Mal-être, solitude, peur de l'avenir : une étude de l'Unapei enquête sur le quotidien des parents d'enfants handicapés

D'après une étude publiée ce lundi par l'Unapei, 43 % des parents d'enfants en situation de handicap assurent se sentir heureux alors que dans la population générale, c'est le cas de 68 % des parents interrogés.

Temps de lecture : 2 min

"Un constat alarmant", estime l'Unapei : ce mouvement associatif qui réunit près de 900 000 personnes handicapées, leurs proches et des bénévoles, publie lundi 2 octobre une étude, menée en partenariat avec Planète Publique, auprès de 3 940 parents de personnes en situation de handicap (troubles du neurodéveloppement, polyhandicap ou handicap psychique, tous âges confondus). Il en ressort que ces parents et aidants sont une majorité à appréhender l'avenir pour leur enfant, à ne pas se sentir heureux dans leur vie ou à se sentir seuls.

D'après les résultats de cette étude, 43 % des parents d'enfants en situation de handicap disent se sentir heureux dans leur vie, contre 68 % des parents interrogés dans la population générale. 95 % des parents d'enfants handicapés interrogés appréhendent l'avenir de leur enfant lorsqu'ils ne seront plus là, ce qui souligne "le manque de solution d'accompagnement, la pénurie de professionnels, l'absence de solutions de répit/relais", selon l'étude de l'Unapei.

Dans cette étude, on apprend que 74 % des parents interrogés ont le sentiment de ne pas être libres de choisir comment vivre leur vie. Deux parents d'enfants handicapés sur 10 (26 %) se sentent libres de choisir leur vie, contre sept parents sur 10 (71 %) dans la population générale.

"La vie sociale ? Nous n'en avons pas" Christelle, une des personnes interrogées à franceinfo

"La fatigue, l'incompréhension, la préparation des sorties font que nous nous questionnons toujours avant de nous rendre chez des amis", déplore-t-elle.

La situation inflationniste n'a pas arrangé le quotidien : d'après l'Unapei, l'inflation a poussé 11 % des parents à renoncer à des déplacements pour l'accompagnement de leurs enfants. De même, 20 % des parents déclarent renoncer à des activités réalisées par leurs enfants. "La possibilité de partir en vacances est également remise en question par certains parents", estime Nadine Maudet, secrétaire générale de l'Unapei.

41 % des parents d'enfants handicapés travaillent à temps partiel, "souvent par manque de solution pour une prise en charge de leur proche", note l'étude. 59 % des répondants estiment qu'avoir plus de solutions d'accompagnement leur permettrait de disposer de plus de temps pour eux. 57 % de ces parents disent se sentir seuls face à ce qu'ils vivent.

L'Unapei estime que la situation de ces familles se détériore d'année en année. "Ces parents ont besoin avant tout d'accompagnements de qualité, pour répondre aux besoins et attentes de leur proche en situation de handicap, et des solutions de relais pour eux-mêmes, ainsi que des prestations et des soutiens juridiques et administratifs", pour accompagner ces familles aidantes dans leurs démarches, souligne l'Unapei, en conclusion de son étude.