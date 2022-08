Enfants en situation de handicap : "Ce n'est pas aux parents d'assumer ce défaut de scolarisation", selon l'Unapei

On compte, pour la rentrée 2022, 430 000 élèves en situation de handicap, soit 20 000 de plus par rapport à 2021.

"Ce n'est pas aux parents d'assumer ce défaut de scolarisation" de leurs enfants handicapés, dénonce Sonia Ahehehinnou, vice-présidente de l'Unapei, fédération regroupant des associations de personnes handicapées mentales et leurs familles, sur franceinfo lundi 22 août. Une enquête de l'Unapei pointe qu'à peine un quart des enfants en situation de handicap intellectuel bénéficiera d'au moins 12 heures d'enseignement par semaine à la rentrée, 18% n'en auront aucune.

4 000 ESH supplémentaires pour la rentrée 2022

"Le gouvernement annonce une croissance du nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés mais si les dispositifs qui les accueillent ne sont pas calibrés en conséquence et adaptés, on ne pourra pas tous les accueillir", ajoute t-elle. On compte pour cette rentrée 430 000 élèves en situation de handicap, soit 20 000 de plus par rapport à 2021. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé le recrutement de 4 000 AESH d'ici septembre 2022.

Si les dispositifs actuels ne suffisent pas, "les premières victimes seront ces élèves en situation de handicap dont on va diminuer drastiquement les heures de scolarisation, voire les renvoyer à domicile", explique Sonia Ahehehinnou, qui déclare que l'union tentera d'"éteindre des feux" d'ici la rentrée. L'association ajoute qu'au delà des effectifs et du nombre de structures d'accueil, il est nécessaire "d'informer tous les acteurs de la scolarisation, y compris le périscolaire, sur les retentissements qu'un handicap peut avoir sur la vie quotidienne d'un enfant."