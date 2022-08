Rentrée scolaire : trop d'élèves handicapés restent pas ou mal scolarisés, dénonce une association

C'est bientôt l'heure de la rentrée... sauf pour de nombreux élèves handicapés. Des milliers d'enfants atteints d'un handicap intellectuel ou cognitif ne seront scolarisés à la rentrée que "quelques heures par semaine, voire pas du tout", s'est alarmée lundi 22 août l'Unapei, l'une des principales associations du secteur.

"Encore une fois", les élèves porteurs de ce type de handicap "sont les invisibles, les oubliés" et "leurs droits sont toujours bafoués", a dénoncé dans un communiqué Luc Gateau, le président de cette fédération regroupant des associations de personnes handicapées mentales et leurs familles.

Des conséquences "dramatiques"

L'absence de scolarisation, ou une scolarisation inadaptée, a des "conséquences dramatiques" pour les familles, souvent "éreintées", dénonce l'Unapei, qui pour la première fois cette année a souhaité quantifier les manques. Pour ce faire, elle a constitué un échantillon de 7 949 enfants ou adolescents en situation de handicap. Sur ce total, 18% "n'ont aucune heure de scolarisation par semaine", 33% entre 0 et 6 heures, 22% entre 6 et 12 heures, et seulement 27% bénéficient d'au moins 12 heures d'enseignement hebdomadaires.

Le gouvernement, de son côté, met en avant la hausse du nombre d'enfants handicapés accueillis à l'école chaque année : ils seront plus de 430 000 en cette rentrée 2022, contre près de 410 000 l'année dernière, selon des chiffres communiqués début août par les ministères de l'Education nationale et des Personnes handicapées.