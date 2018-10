L'association "La tête haute, je soutiens Marin" lance un kit pour stimuler les patients cérébro-lésés ou en état végétatif

En novembre 2016, Marin, un étudiant de 20 ans, était tabassé dans un bus de Lyon à coups de béquille sur la tête, parce qu'il venait de défendre un couple qui s'embrassait. Aujourd'hui, il est toujours en rééducation. L'association qui le soutient lance un kit destiné à stimuler les patients cérébro-lésés ou en état végétatif.

Le 1er novembre 2016 à Lyon, Marin, un étudiant de 20 ans, était victime d'une violente agression dans un bus, alors qu'il défendait un couple qui s'embrassait. Frappé à coup de béquilles, il est aujourd'hui lourdement handicapé et toujours en rééducation.

Un coffret pour aider les proches

Deux ans après, l'association "La tête haute, je soutiens Marin" lance un kit destiné aux familles pour stimuler les patients cérébro-lésés ou en état végétatif. Ce coffret, conçu par des chercheurs en neurosciences, suisses et québecois comprend un guide, une huile de massage, des capsules odorantes et de la pâte à modeler.

Il s'adresse aux familles des patients atteints de lésions cérébrales. Des proches qui se sentent démunis pendant les phases de coma et de réveil.

"C'est quelque chose que j'ai testé sur Marin", explique Audrey Sauvajon, la mère du jeune homme. "Mais c'est en parlant avec des patients ou avec des familles que je me suis rendu compte que rien n'existait pour essayer d'aider et ne pas être passif. Il fallait pouvoir être partie prenante de ce combat. Avoir ce coffret pour préparer l'après, à un moment où cet après est très incertain, c'est envoyer une note très positive et aller de l'avant."

Un kit financé par les dons

Marin n'a pas fait appel de la condamnation de son agresseur, à 7 ans de prison. Il veut tourner la page. "Marin est en accueil de jour. Il se bat comme un lion. Il n'abandonne pas et je pense qu'il n'abandonnera jamais."

Ce kit est financé par les dons et par une soirée qui aura lieu fin octobre à Caluire, avec le parrain de l'association Benjamin Biolay.