Himalaya : un alpiniste russe amputé des deux jambes atteint le sommet du Manaslu

Un jeune alpiniste russe, ancien militaire, a réussi à gravir un sommet de l'Himalaya de plus de 8 000 mètres, rien qu'à la force de ses bras.

Tout sourire, un homme vient de réussir un exploit unique. Au cœur de l'Himalaya, le Manaslu culmine à plus de 8 000 mètres d'altitude. Roustam Nabiev l'a gravi à la force des bras. Ce Russe âgé de 29 ans est amputé des deux jambes. Une équipe de plusieurs sherpas l'a assisté pour cette ascension, et l'a aidé pour traverser les passages les plus délicats.

Des défis sportifs relayés sur les réseaux sociaux

"L'organisme est épuisé, confie l'alpiniste russe. J'ai parcouru environ 30 kilomètres sur les mains, du départ du camp de base jusqu'au sommet et le retour. Notre assaut final a duré cinq jours." Roustam Nabiev a perdu ses jambes lors de l'explosion d'une caserne militaire il y a six ans. Depuis, il raconte sur les réseaux sociaux les défis sportifs qu'il relève. Un autre exploit a été réalisé sur ce territoire : une Canadienne malvoyante a également atteint le sommet du Manaslu.