VIDEO. Himalaya : l'ascension du K2, récit d'un exploit

Dans l'immensité glacée de l'Himalaya, aux confins de la Chine et du Pakistan, le deuxième plus haut sommet du monde, le K2, était encore il y a deux mois la dernière montagne de plus de 8 000 mètres à résisté aux assauts de l'homme en hiver. En janvier, ces alpinistes népalais ont néanmoinsgravi la montagne à 8 611 mètres d'altitude. Deux des grimpeurs qui ont participé à l'ascension, ont accepté de raconter à France Télévisions les coulisses de cet exploit.



- 60 degrés près du sommet

"Le plus difficile ça a été la météo, explique Mingma Gyalje, sherpa, alpiniste. Personne avant nous n'avait gravi le K2 en hiver, la météo là-haut à cette saison peut changer à tout moment, en quelques secondes. La température près du sommet tombe sous les - 60 degrés, c'est très difficile de monter dans ces conditions". Pour immortaliser leu exploit, ces grimpeurs ont filmé toute l'ascension. A bout de souffle, ils franchissent des passages particulièrement techniques, comme ce mur de roches et de glaces à 7 000 mètres d'altitude.

